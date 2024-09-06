حرب التصريحات مستمرة.. كومان: كلمات بيرخفاين لن تؤثر علي.. ومقتنع بما قلته

شدد رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا أن كلمات ستيفن بيرخفاين لن تؤثر عليه في ضوء هجوم كومان على اللاعب المنضم حديثا إلى اتحاد جدة.

ويستعد منتخب هولندا لمواجهة منافسه البوسنة والهرسك في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال المدرب الهولندي خلال المؤتمر الصحفي: "لم أقرأ تصريحات بيرخفاين، لكن تم نقله لي، من المنطقي أن يرد علي، لن نناقش الأمر أكثر من ذلك".

وأضاف "كلماته لن تؤثر علي على الإطلاق، قلت شيئا واحدا فقط وهو أن هذه الخطوة لا تظهر طموحا رياضيا، لم أقل أكثر من ذلك".

وأكمل "إذا قلت إن هذه الخطوة تدل على طموح رياضي كبير هل ستكون لدي مصداقية"؟

وتابع "يتصل بي العديد من اللاعبين للحصول على النصيحة قبل أن ينتقلوا إلى فريق آخر".

وأنهى حديثه قائلا: "قلت شيئا مقتنعا به، دعونا لا نجعل الأمر أكبر مما هو عليه، ليس لدي أي مشاكل مع بيرخفاين على الإطلاق، لقد دعمته دائما كمدرب ومنحته الفرصة، والآن لنركز على دوري الأمم الأوروبية".

ويلعب منتخب الطواحين في المجموعة الثالثة من البطولة رفقة كل من ألمانيا والمجر والبوسنة والهرسك.

وأعلن اتحاد جدة عن تعاقده مع الجناح الهولندي ستيفن بيرخفاين قبل إغلاق سوق الانتقالات في المملكة العربية السعودية.

ماذا حدث؟

هاجم كومان بيرخفاين إذ قال لموقع ذا أثلتيك: "انتقال ستيفن بيرخفاين للدوري السعودي في الـ26 من عمره؟ باب منتخب هولندا أصبح مغلقا أمامه".

أضاف "أعتقد أنه عندما تبلغ من العمر 26 عامًا، يجب أن يكون الطموح رياضيا وليس ماليا. كان بإمكانه البقاء مع أياكس، وهذا ليس سيئا أيضا. أعتقد أنهم يدفعون جيدا هناك أيضا".

وتابع كومان "على أي حال، لكل شخص رأي مختلف وهذا اختياره. أنا شخصيا لم أكن لأتخذ مثل هذا القرار".

وأكمل "هل اتصل بي قبل اتخاذ القرار؟ لا.. أعتقد أنه كان يعرف ما كنت سأقوله".

ورفض كومان المقارنة بين موقف بيرخفاين وجيني فينالدوم الذي انتقل إلى الاتفاق السعودي الموسم الماضي.

وأوضح "واجه جيني مشاكل في باريس سان جيرمان وكانت هذه هي الفرصة الوحيدة له لمواصلة اللعب".

واختتم "بالإضافة إلى ذلك، هناك فارق في السن، فقد انتقل فاينالدوم للدوري السعودي وهو في الـ33 من عمره".

رد بيرخفاين

رد بيرخفاين الهجوم على كومان إذ قال لصحيفة "دي تيليجراف" الهولندية: "لا أريد اللعب مع هذا المدرب مجددا، لن ألعب لشخص يصورني كما فعل هو في وسائل الإعلام، كان بإمكانه الاتصال بي وسماع وجهة نظري، كيف يمكنه التحدث كذلك دون التحدث معي؟".

وواصل "لو كان مدربا وطنيا ملتزما لكان اتصل بي أولا في المقابل تعين علي سماع ذلك من التليفزيون، لقد عشت العديد من اللحظات الجميلة معه لكنني أشعر بخيبة أمل منه".

وأكمل لاعب أياكس وتوتنام السابق حديثه "لطالما اعتبرت اللعب لمنتخب هولندا شرفا لي، لكن تحت قيادة هذا المدرب لم أعد أرغب في القيام بالأمر".

وبسؤاله هل انتقاله للسعودية أمر مالي بحت أجاب "إنها فرصة ذهبية من الناحية الرياضية والمالية براتب لم أكن لأحلم به أبدا عندما كنت صغيرا".

وأتم "أؤكد لرونالد كومان أن المنافسة في السعودية أفضل من تلك الموجودة في هولندا".