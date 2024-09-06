محمود وادي يعلن رحيله من بيراميدز

أعلن محمود وادي رحيله من بيراميدز رسميا عقب انتهاء تعاقده مع صفوف الفريق.

محمود وادي النادي : المقاولون العرب بيراميدز

ولم يكشف لاعب المصري الأسبق عن وجهته المقبلة بعد رحيله عن بيراميدز.

وكتب المهاجم الفلسطيني عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "انتهاء عقدي مع نادي بيراميدز بشكل رسمي لأصبح لاعبا حرا".

وأتم "شكرا نادي بيراميدز ونسأل الله التوفيق في وجهتنا القادمة".

اللاعب صاحب الـ29 عاما انضم إلى بيراميدز قادما من المصري في صيف عام 2020.

وتخللت فترة تواجده مع النادي إعارتين إلى طلائع الجيش والمقاولون العرب.

وسجل صاحب الـ29 عاما 10 أهداف مع بيراميدز في 46 مباراة خاضها مع الفريق ولم يصنع.

ومع المقاولون خاض ثماني مباريات لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

ومع طلائع الجيش سجل أربعة أهداف وصنع هدفين في 18 مباراة.

وكانت قمة تألق وادي مع المصري حينما سجل 19 هدفا وصنع 10 في 75 مباراة.