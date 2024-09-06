15 لاعبا.. مودرن سبورت يعلن صفقاته الجديدة

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 14:55

كتب : رضا السنباطي

مودرن فيوتشر

أعلن نادي مودرن سبورت ضم 15 لاعبا جديدا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واختتم مودرن سبورت منافسات الموسم المنصرم في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة.

وضم مودرن سبورت 15 لاعبا، أبرزهم محمد دسوقي لاعب الإسماعيلي وكريم عماد حارس مرمى حرس الحدود وفريدريك كيسي قائد منتخب غانا للشباب وإينوك ساكالا مهاجم زيسكو الزامبي.

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كما تعاقد مودرن سبورت مع محمد مجدي حارس مرمى الداخلية الذي ارتبط في وقت سابق بالانتقال لصفوف الزمالك.

وجاءت صفقات مودرن سبورت كالتالي:

محمد مجدي قادما من الداخلية (حارس مرمى)

كريم عماد قادما من حرس الحدود (حارس مرمى)

محمد دسوقي قادما من الإسماعيلي (ظهير أيسر)

طارق محمد قادما من سبورتنج (مدافع)

نادر هشام قادما من وادي دجلة (ظهير أيسر)

فريديرك كيسي قادما من أكرا ليونز الغاني (وسط)

عبد الله حافظ قادما من أركا جدينيا البولندي (وسط)

عبد الرحمن أسامة "شيكا" قادما من الإنتاج الحربي (لاعب وسط)

محمد أميسي قادما من بلدية المحلة (جناح)

أحمد مصطفى قادما من سموحة (جناح )

محمد مسعد قادما من منتخب السويس (جناح)

محمد صبري قادما من بروكسي (وسط).

ميركاتو مودرن سبورت
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