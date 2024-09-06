محمود وادي: عمر فرج سيكون إضافة للزمالك.. ووسام أبو علي يستطيع تقديم أكثر مما قدمه

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 14:35

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون العرب - محمود وادي

أشاد محمود وادي لاعب المقاولون العرب ومنتخب فلسطين بزميليه في صفوف الأخير عمر فرج ووسام أبو علي.

عمر فرج

النادي : الزمالك

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

محمود وادي

النادي : المقاولون العرب

فلسطين

وتحدث محمود وادي لإذاعة "أون سبورت إف إم" قائلا: "عمر فرج لاعب مميز وحينما كان مهاجم المنتخب كان مميزا".

وأكمل "للأسف مع انضمامه في آخر معسكرين لم أنضم للمنتخب للإصابة لذا لم أختلط معه ولا أعرفه شخصيا لكنني أسمع من زملائي في المنتخب أنه لاعب ممتاز ومبشر وسيكون صفقة مميزة للزمالك وللدوري المصري".

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وواصل "وكل اللاعبين الفلسطينيين الذين انضموا للدوري المصري تركوا بصمة كبيرة في المسابقة".

وعن وسام أبو علي قال لاعب بيراميدز والمصري السابق: "لم ألتق مع وسام أبو علي في المنتخب كذلك لأنه انضم في وقت انضمام عمر فرج كذلك ووقت غيابي عن الفريق".

وأتم "نشعر بالسعادة حينما يندمج أي لاعب فلسطيني في الدوري المصري ووسام أبو علي منذ قدومه في شهر يناير وهو هداف الدوري ونستبشر خير بتقديمه أكثر مما قدمه بالفعل وما قدمه مع الأهلي ينعكس على المنتخب".

وأعلن الزمالك أمس الخميس وصول البطاقة الدولية لعمر فرج ليبدأ مشواره مع الفريق بداية من الموسم المقبل رسميا.

فيما حصد وسام أبو علي جائزة هداف الدوري المصري مع الأهلي بعدما سجل 18 هدفا في 19 مباراة رغم انضمامه للفريق في الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

محمود وادي وسام أبو علي عمر فرج فلسطين
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