خبر في الجول - الجونة يتمم اتفاقه مع لاعب الاتحاد

أتم نادي الجونة اتفاقه مع بلال السيد لاعب نادي الاتحاد السكندري لضمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبات بلال السيد لاعبا حرا بعدما رحل عن صفوف الاتحاد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجونة أتم اتفاقه مع بلال السيد لضمه لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ23 عاما يجيد اللعب في مركزي الجناح وصانع الألعاب.

بلال السيد كان أحد اللاعبين الحاصلين على برونزية مسابقة كرة القدم للصالات في دورة الألعاب الأولمبية للشباب 2018.

وتألق بلال السيد بشدة في البطولة وسجل 7 أهداف، منها ثلاثية في شباك بنما بالدور الأول، بالإضافة إلى هدف مصر الوحيد أمام روسيا في نصف النهائي.

بلال السيد أحد أبناء الاتحاد السكندري وتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2021.

ولعب السيد 6 أشهر معارا من الاتحاد السكندي إلى أسوان في الموسم قبل الماضي.

وخلال الموسم المنصرم لعب 10 مباريات مع الاتحاد السكندري ولم يسجل أو يصنع.