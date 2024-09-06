حوار – وسام أبو علي: فخور بما حققته مع الأهلي لأول مرة في مسيرتي.. وأنا عاشق له

أبدى وسام أبو علي مهاجم الأهلي ومنتخب فلسطين فخره بفوزه بجائزة هداف الدوري المصري رغم انضمامه لصفوف المارد الأحمر منتصف الموسم خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

وسجل وسام أبو علي 18 هدفا في 19 مباراة في الدوري ليحصد جائزة هداف المسابقة في موسم 2023-2024.

وتحدث أبو علي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الرسمي قائلا: "أنا فخور للغاية لكوني هداف الدوري، هذا ليس شيئًا قمت به من قبل".

وواصل "أنا فخور جدًا بتسجيل هذه الأهداف والفوز بالدوري، وأيضًا دوري الأبطال، أنا عاشق للنادي الأهلي إنه نادٍ كبير، يمكنك أن تشعر بسحر النادي والمدينة، أنا فخور جدًا وأريد الاستمرار في العمل هناك".

وعن المنافسة في كأس العالم للأندية 2025 الذي سيقام في أمريكا بمشاركة 32 فريقا قال المهاجم الفلسطيني: "ستكون تجربة كبيرة المشاركة في إلى كأس العالم للأندية، الأهلي نادٍ كبير جدًا جدً".

وأردف "أنا فخور للغاية باللعب هناك. لقد قضيت موسمًا رائعًا في أول ستة أشهر لي إنه فريق كبيرن الجميع يريد الذهاب إلى كأس العالم للأندية للفوز، نحن سنفعل ذلك أيضًا نحن فريق كبير ونطمح بتحقيق الإنجاز".

وعن التعادل السلبي بين فلسطين وكوريا الجنوبية في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 قائلا: أنا سعيد بالحصول على النقطة كلا الفريقين كان بإمكانهما حصد الثلاث نقاط اليوم".

وأضاف مهاجم الأهلي "لقد أضعت فرصة كبيرة في الثواني الأخيرة، أنا مهاجم وأريد تسجيل الأهداف، وعادةً لا أضيع هذه الفرص، وأنا متأكد من أن مهاجمي الفريق الكوري الجنوبي سيقولون الشيء ذاته".

وأردف "من المفترض ألا نضيع مثل هذه الفرص، في النهاية، كلا الفريقين كان لديهما فرص، وأعتقد أنه يمكنك القول أن التعادل كان عادلًا، وكلا الفريقين أرادا الفوز".

وعن كيف رأى اللعب ضد كوريا رد "نعم، كانت هذه أول مرة ألعب ضد بعضهم. إنهم لاعبون من الطراز الرفيع، نحن نعرف بعض اللاعبين حيث ينشطون في دوريات كبيرة وأندية كبيرة".

وأكمل "نحن نحترمهم بالطبع، لكن ليس بنفس القدر الذي نريد أن نلعب به بأسلوبنا الخاص، لقد لعبنا مباراة تكتيكية رائعة اليوم وضغطنا كثيرًا وكنا منظمين جيدًا دفاعيًا ولديهم بعض اللاعبين المميزين، ولا يمكنك إيقافهم دائمًا، لكن حارس مرمانا قام بعملٍ رائع اليوم، الجميع رأى ذلك، ومع قليل من الحظ، كان بإمكاننا الفوز بالنقاط الثلاث".

وعن أفضل لاعبي كوريا اختار لي كانج إن لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وقال: "أعتقد أن لاعب سان جيرمان قدم أداءً رائعًا اليوم، وهناك سون هيونج مين بالطبع، فهو دائمًا يشكل تهديدًا".

وأضاف "لديهم العديد من اللاعبين المؤثرين في الهجوم، لكن يجب أن أشيد بخط دفاعنا وحارس مرمانا مرة أخرى، لقد قدموا أداءً رائعًا اليوم كما أن العمل الدفاعي يبدأ من عندنا في المقدمة علينا أيضًا أن ندافع من أجل الفريق".

وعن مواجهة الأردن المقبلة " لقد كنت دائمًا مؤمنًا بفريقنا لقد تطورنا كثيرًا خلال السنوات الماضية، والآن يمكننا منافسة معظم الفرق والأمر يتعلق بالإرادة".

وأكمل مهاجم فلسطين "الجميع يعرف ما تمر به بلادنا هذا يعطينا دفعة إضافية بنسبة 10٪، بل ربما 20٪. في النهاية، نحن نؤمن أن كل شيء في يد الله. نبذل 100٪ من جهدنا في كل شيء ونتعامل مع كل مباراة على حدة".

وعن هل يفتخر جمهور فلسطين بالتعادل مع كوريا أتم أبو علي حواره "آمل فقط أن نكون قد جعلناهم سعداء يمكنهم رؤية أننا عملنا بجد وأردنا أن نقدم لهم الثلاث نقاط، لكن هذا لم يكن ممكنًا اليوم، عملنا بجد وحصلنا على نقطة وأنا متأكد أنهم فخورون بنا وسعداء ونأمل أن نحصل على ثلاث نقاط في المباراة القادمة".