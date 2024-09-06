الركراكي: محظوظ بامتلاك حكيمي ومزراوي.. وانتظر مصير زياش

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 13:07

كتب : FilGoal

وليد الركراكي - أشرف حكيمي - المغرب

وصف وليد الركراكي مدرب المغرب نفسه بالمحظوظ لوجود الثنائي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ونصير مزراوي مدافع مانشستر يونايتد ضمن قوام منتخب بلاده.

ويستعد المغرب لمواجهة الجابون ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وقال وليد الركراكي في تصريحات للصحفين: "محظوظ بامتلاك مزراوي وحكيمي، هذا الجيل من لاعبي الفريق الوطني لم يترك لنا أي شيء لنقوله لأبنائنا، لقد قدموا كل شيء جميل".

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وعن وضعية حكيم زياش مع جالاتا سراي أوضح "لا أعرف هل سيستمر زياش مع جالاتا سراي أو سيرحل".

وأضاف "انتظر تحديد مصير زياش، وسأتحدث مع اللاعب لأنه يهمني وضعية اللاعبين، لا بد أن نعرف وضعيته وما سيقرره".

صحيفة "sportday" اليونانية، ذكرت أن الدولي المغربي حكيم زياش، ضمن اهتمامات نادي أولمبياكوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت التقارير أن زياش لا يعيش أفضل أوقاته مع جالاتا سراي ويرغب النادي اليوناني في استغلال وضعيته الصعبة.

زياش انضم بشكل نهائي إلى جالاتا سراي بعدما لعب الموسم المنصرم معارا من تشيلسي.

منتخب المغرب وليد الركراكي أشرف حكيمي
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