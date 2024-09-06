مانشيني: لا بد من مشاركة لاعبي السعودية بصفة أساسية مع أنديتهم.. ولدينا مشكلة تهديفية

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 12:11

كتب : FilGoal

روبرتو مانشيني مدرب السعودية

أعرب روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي عن معانتاته من قلة مشاركة لاعبيه بصفة أساسية مع أنديتهم.

وتعادل المنتخب السعودي أمام نظيره الإندونيسي بهدف لكل فريق في نتيجة محبطة في أولى جولات المرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "لا بد من مشاركة لاعبي المنتخب السعودي بصفة أساسية مع أنديتهم. لدي 20 لاعبا يجلسون احتياطيين في المباريات المحلية".

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وأضاف "لا يوجد حل لهذه المعضلة، وعلينا فقط تكثيف العمل معهم، مع كل ذلك توجد هوية للمنتخب، ولديه أسلوب لعب خاص".

وتسمح لوائح الدوري السعودي بضم كل فريق 8 لاعبين أجانب إضافة إلى لاعبين تحت السن ليصبح المجموع 10 لاعبين.

وواصل مدرب المنتخب السعودي "اللقاء الافتتاحي دائما يكون صعبا، وواجهنا أيضا منتخبا يملك لاعبين جيدين يحترفون في الدوريات الأوروبية".

وشدد "لدينا مشكلة في ترجمة الفرص واجهتنا بوضوح خلال المباريات الأخيرة، ومع ذلك لا نضع النتيجة فقط مقياسًا لأدائنا".

وتقدم منتخب إندونيسيا بهدف سجله رانجار أورات مانجوين في الدقيقة 19 من الشوط الأول.

ونجح مصعب الجوير في تسجيل هدف التعادل لمنتخب السعودية في الدقيقة الثالثة من الوقت المضاف بالشوط الأول.

وأهدر سالم الدوسري فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما سدد ركلة جزاء تصدى لها حارس إندونيسيا.

ومرر سعود عبد الحميد لاعب روما كرة بينية رائعة وضعت فراس البريكان في انفراد تام بمرمى إندونيسيا لكن حارس المرمى تصدى مجددا.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، إلى جوار منتخبات أستراليا واليابان والصين والبحرين وإندونيسيا.

منتخب السعودية مانشيني
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