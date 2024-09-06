دي لا فوينتي يكشف سبب تعادل إسبانيا مع صربيا

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 12:10

كتب : FilGoal

لويس دي لا فوينتي - إسبانيا

كشف لويس دي لا فونيتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا سبب تعادل فريقه السلبي ضد صربيا مساء أمس الخميس في أولى جولات دوري الأمم الأوروبية 2024.

وتحدث مدرب إسبانيا عقب المباراة قائلا: "في الشوط الأول لم نتحل بالدقة خاصة فيما يتعلق بإنهاء الفرص وافتقرنا للجودة في الثلث الأخير من الملعب".

وتابع "الأمر كان أشبه بمباراة تحضيرية في ظل أن العديد من اللاعبين لم يستطيعوا الحصول على جولة تحضيرية خلال الصيف وآخرين حظوا بها".

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وواصل "في شهر أكتوبر ربما مع خوض مباريات أكثر ستتغير الأمور لكن حاليا هناك افتقار للإيقاف".

ويؤمن مدرب إسبانيا أن فريقه استحق الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة خوسيلو.

وقال: "تعين علي مشاهدة اللقطة مجددا عبر التلفاز لكن في الملعب كنت أعتقد أنها ركلة جزاء وخوسيلو اعتقد الأمر ذاته هذه كانت لتغير نتيجة المباراة".

ويواجه منتخب إسبانيا منافسه سويسرا في الجولة الثانية من البطولة يوم الأحد المقبل.

ويلعب منتخب إسبانيا في المجموعة الرابعة بجوار صربيا وسويسرا والدنمارك.

وكانت الدنمارك فازت على سويسرا بهدفين دون رد أمس الخميس.

إسبانيا صربيا لويس دي لا فوينتي دوري الأمم الأوروبية
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