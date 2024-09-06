مصير نيمار يثير الجدل في الهلال السعودي

يسعى نادي الهلال السعودي لحسم موقف البرازيلي نيمار من التواجد في قائمة الموسم الجديد.

ويشهد يوم الإثنين المقبل الموعد النهائي لرفع قوائم الأندية السعودية إلى رابط الدوري.

ورفع الهلال اسم نيمار من قائمته منذ الموسم المنصرم بعدما تعرض لإصابة قوية في الركبة أنهت موسمه مبكرا.

صحيفة الرياضية السعودية، ذكرت في وقت سابق أن نيمار سيتم قيده بدلا من مواطنه لودي خاصة بعد التعاقد مع متعب الحربي قادما من الشباب.

فيما ذكرت صحيفة ريكورد البرتغالية أن جورج جيسوس مدرب الفريق طلب استمرار إبعاد نيمار والإبقاء على مواطنه رينان لودي حتى يناير المقبل.

وذكرت الصحيفة ذاتها، أن جيسوس رفع تقريرا فنيا إلى إدارة النادي يفيد بحاجته للودي، حتى موعد الانتقالات الشتوية في يناير المقبلة، في ظل عدم جاهزية نيمار التامة، التي لن تكتمل إلا في نوفمبر المقبل.

وأوضحت التقارير أن إدارة الهلال تدرس رغبة المدرب، قبل الموعد النهائي لرفع القائمة لرابطة دوري المحترفين السعودي يوم الإثنين المقبل، لاعتمادها حتى فترة التسجيل الشتوية.

الهلال كان يخطط لقيد نيمار بدلا من مواطنه ميشيل ديلجادو الذي انتقل إلى فلامنجو، ولكن رحيل سعود عبد الحميد إلى روما والتعاقد مع جواو كانسيلو أربك حسابات بطل الدوري السعودي.

وانضم نيمار إلى الهلال في الصيف الماضي قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة ضخمة.

لكنه أصيب في 17 أكتوبر خلال مباراة دولية لمنتخب بلاده، ما حرمه من المشاركة أغلب الموسم مع الهلال.

ولم يسهم نيمارفي فوز الهلال بثلاثية الدوري والكأس والسوبر.