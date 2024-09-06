بيرخفاين يرد على هجوم كومان: لا أريد اللعب معه مجددا.. والدوري السعودي أفضل من الهولندي

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 11:34

كتب : رامي جمال

ستيفن بيرخفاين - اتحاد جدة

بيرخفاين اتحاد جدة كومان هولندا
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