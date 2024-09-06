الأرجنتين تدك تشيلي بثلاثية في تصفيات كأس العالم 2026

دك منتخب الأرجنتين منافسه تشيلي بثلاثية دون رد في التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واستضاف بطل العالم 2022 منافسه تشيلي في الجولة السابعة من التصفيات في ملعب المونيومينتال.

افتتح أليكسيس ماك أليستر أهداف المباراة في الدقيقة 48.

وأضاف جوليان ألفاريز الهدف الثاني لراقصي التانجو في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة 90 سجل باولو ديبالا هدف الأرجنتين الثالث.

ويلتقي منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل مع كولومبيا.

أما منتخب تشيلي فسوف يستضيف بوليفيا.

بتلك النتائج يتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب بـ18 نقطة.

أما منتخب تشيلي فيحتل المركز التاسع وقبل الأخير بخمس نقاط.

وتقام التصفيات اللاتينية المؤهلة لكأس العالم بمشاركة 10 منتخبات ويتأهل أول ستة إلى المونديال مباشرة.

أما صاحب المركز السابع فيخوض الملحق العالمي.

ويقام كأس العالم 2026 في أمريكا.

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