مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-9-2025 والقنوات الناقلة.. مصر ضد كاب فيردي وفرنسا أمام إيطاليا

يشهد اليوم الجمعة إقامة العديد من المباريات في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ودوري الأمم الأوروبية 2024.

وفي إفريقيا يواجه منتخب مصر منافسه كاب فيردي في العاشرة مساء.

وستنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

فيما يلتقي منتخب كوت ديفوار مع منافسه زامبيا في الوقت ذاته عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

ويواجه منتخب المغرب منافسه الجابون في التاسعة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 5".

ويلتقي منتخب فرنسا بمنافسه إيطاليا في العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

ويواجه منتخب ويلز منافسه تركيا في الوقت ذاته عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

فيما يواجه منتخب كازاخستان منافسه النرويج في الخامسة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

ومع قدوم فجر الغد يواجه منتخب البرازيل منافسه الإكوادور في التصفيات الأمريكية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الرابعة فجرا عبر قناة "إس إس سي 1".

أما في الثانية والنصف فجرا يلتقي منتخب أوروجواي مع باراجواي عبر قناة "إس إس سي إكسترا 1".

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