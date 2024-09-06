مأساة جديدة في مدريد.. البرازيل تعلن إصابة ميليتاو

تلقى ريال مدريد خبرا مؤسفا بإعلان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن إصابة مدافعه إيدير ميليتاو.

وأصيب ميليتاو خلال تدريبات منتخب البرازيل على هامش التوقف الدولي.

ويعاني دفاع ريال مدريد من إصابة دافيد ألابا والظهير الأيسر فيرلان ميندي.

إلى جانب ذلك يغيب عن وسط الملكي الرباعي داني سيبايوس وجود بيلينجهام، وإدواردو كامافينجا الذي سبق واستعمله المدرب كارلو أنشيلوتي كظهير أيسر، وأوريليان تشواميني الذي سبق واستعمله أنشيلوتي أيضا لحل أزمة الدفاع.

وبذلك يخوض الميرينجي مباراة ريال سوسييداد المقبلة بعد التوقف الدولي وهو لا يملك سوى مدافعين، هما أنطونيو روديجير وخيسوس فاييخو البعيد عن المشاركة.

ويحتل حامل اللقب ريال مدريد المركز الثاني برصيد 8 نقاط بعد أول 4 جولات، بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة.