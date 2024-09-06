منتخب مصر بالقميص الأحمر وكاب فيردي بالأبيض

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 01:30

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمد صلاح

أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر و كاب فيردي عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والسروال الأبيض والجوارب السوداء.

بينما يرتدي منتخب كاب فيردي القميص الأبيض والسروال الأزرق.

وحضر الاجتماع ممثلا عن منتخب مصر شعبان بسطاوي منسق المنتخبات ومينا سامح إداري المنتخب و عبد الله سيد مسؤول المهمات.

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وتقام المباراة في العاشرة مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية ٢٠٢٥.

ويلعب منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وانطلق معسكر منتخب مصر يوم 28 أغسطس الماضي بتواجد ستة لاعبين فقط.

بينما انضم لاعبي الأهلي والزمالك يوم 1 سبتمبر ولحق بهم اللاعبين المحترفين أول أمس الإثنين.

ويلعب الفراعنة ضد كاب فيردي يوم 6 سبتمبر في الجولة الأولى للتصفيات.

ثم يواجه المنتخب بوتسوانا يوم 10 سبتمبر في الجولة الثانية للتصفيات.

وتقام كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

منتخب مصر كاب فيردي تصفيات أمم إفريقيا
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