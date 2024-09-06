بعد 20 عاما و140 مباراة.. منتخب سان مارينو "الأسوأ" يحقق فوزه الأول بمفارقة خيالية

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 01:02

كتب : FilGoal

سان مارينو

فوز تاريخي بكل معاني الكلمة، فهو الفوز الثاني في تاريخ هذا البلد، والأول في مباراة رسمية، والأول منذ 20 عاما.

هذه حكاية انتصار سان مارينو التاريخي على ليختنشتاين بهدف دون رد في موقعة التصنيف الرابع لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

الهدف الذي سجله نيكو سينسولي في الدقيقة 53، كتب فوزا غائبا عن البلاد منذ عام 2004.

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هذا الفوز كان الأول في أي مسابقة رسمية، والأول منذ أبريل 2004، أي أكثر من 20 عاما.

في ليلة ودية حقق منتخب سان مارينو فوزه الأول على الإطلاق، وكان أمام ليختنشتاين أيضا، وبنفس النتيجة 1-0.

المنتخب الأسوأ على الإطلاق في تصنيف فيفا في المركز الـ 210 احتفل بجنون عقب هذا الانتصار، الذي خاض 140 مباراة متتالية بلا فوز حتى تذوقه.

سان مارينو الآن على صدارة المجموعة التي تضم معهما جبل طارق أيضا، وهذا مركز لم تعرفه أبدا في حياتها.

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