بعد 20 عاما و140 مباراة.. منتخب سان مارينو "الأسوأ" يحقق فوزه الأول بمفارقة خيالية

فوز تاريخي بكل معاني الكلمة، فهو الفوز الثاني في تاريخ هذا البلد، والأول في مباراة رسمية، والأول منذ 20 عاما.

هذه حكاية انتصار سان مارينو التاريخي على ليختنشتاين بهدف دون رد في موقعة التصنيف الرابع لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

الهدف الذي سجله نيكو سينسولي في الدقيقة 53، كتب فوزا غائبا عن البلاد منذ عام 2004.

هذا الفوز كان الأول في أي مسابقة رسمية، والأول منذ أبريل 2004، أي أكثر من 20 عاما.

Exactly how I’d imagine a San Marino goal tbf pic.twitter.com/JO6MK68zGQ — ⛷️ (@stokaljona) September 5, 2024

في ليلة ودية حقق منتخب سان مارينو فوزه الأول على الإطلاق، وكان أمام ليختنشتاين أيضا، وبنفس النتيجة 1-0.

المنتخب الأسوأ على الإطلاق في تصنيف فيفا في المركز الـ 210 احتفل بجنون عقب هذا الانتصار، الذي خاض 140 مباراة متتالية بلا فوز حتى تذوقه.

🇸🇲 SAN MARINO WIN A GAME FOR THE FIRST TIME IN 20+ YEARS & A COMPETITIVE MATCH FOR THE FIRST TIME EVER!!! History is made as the worst team in the FIFA rankings (210th) finally end the longest winless run in international football history (140 games dating back to April 2004)!!! pic.twitter.com/xbB3M2WQUE — The Sweeper (@SweeperPod) September 5, 2024

سان مارينو الآن على صدارة المجموعة التي تضم معهما جبل طارق أيضا، وهذا مركز لم تعرفه أبدا في حياتها.