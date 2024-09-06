دوري الأمم الأوروبية - تعادل سلبي في بداية دفاع إسبانيا.. وطردان يؤلمان سويسرا أمام الدنمارك

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 00:52

كتب : FilGoal

لامين يامال -إسبانيا

خيم التعادل السلبي على مباراة إسبانيا الأولى في مستهل دفاعها عن لقب دوري الأمم الأوروبية، وذلك في ضيافة صربيا.

المباراة شهدت مشاركة العديد من الوجوه الأساسية المتوجة بيورو 2024، حيث شهد 3 اختلافات فقط عن تشكيل نهائي البطولة أمام إنجلترا.

بدأ دافيد رايا حارس مرمى أرسنال في ظل غياب أوناي سيمون، وبدأ مارتن زوبيمندي لاعب ريال سوسييداد في الوسط نظرا لغياب رودري للإصابة، وحل أيوزي بيريز في غياب ألفارو موراتا.

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بينما تواجد الثمانية داني كارباخال ومارتن لو نورمان وأيميريك لابورت ومارك كوكوريا وفابيان رويز وداني أولمو ولامين يامال ونيكو ويليامز.

وحل أليخاندرو جريمالدو وميكيل أويارزابال بدلا من كوكوريا وبيريز في الدقيقة 56، بينما عاد بيدري بعد إصابته في اليورو على حساب رويز في الدقيقة 76.

وشارك خوسيلو وفيران توريس بدلا من داني أولمو ونيكو ويليامز في الدقيقة 82.

على الناحية الأخرى فاز منتخب الدنمارك على سويسرا بهدفين دون رد.

شعدت المباراة طرد لاعبين من سويسرا، هما نيكو إلفيدي في الدقيقة 52، وجرانيت تشاكا في الدقيقة 87.

وسجل باتريك دورجو هدف الدنمارك الأول في الدقيقة 82، بينما أضاف بيير هويبير الهدف الثاني في الدقيقة 92.

بذلك يتصدر منتخب الدنمارك المجموعة الرابعة بـ 3 نقاط، ويليه إسبانيا وصربيا بنقطة لكل منهما.

إسبانيا دوري الأمم الأوروبية سويسرا
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