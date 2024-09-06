رونالدو: لقب اليورو مع البرتغال يساوي كأس العالم

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 00:41

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يحتفل بهدفه رقم 900 ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

رفض كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال ونجم النصر السعودي اعتبار أن كأس العالم 2026 هو ما يحفزه للاستمرار في الملاعب.

وقال رونالدو في تصريحات إعلامية بعد المباراة: "الفوز باليورو مع البرتغال يساوي الفوز بكأس العالم".

وأضاف "لقد فزت بلقبين مع البرتغال بالفعل وهذا ما أردته".

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وأوضح "كأس العالم ليس ما يحفزني بل الاستمتاع بكرة القدم، والأرقام القياسية تأتي لي بصورة طبيعية".

واستضاف منتخب البرتغال منافسه كرواتيا ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة لحساب المجموعة الأولى في ملعب النور معقل نادي بنفيكا، وتغلب عليه بهدفين مقابل هدف وحيد.

افتتح ديوجو دالوت أهداف المباراة في الدقيقة السابعة بعد بينية من برونو فيرنانديز.

وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 34 بعد عرضية من نونو مينديز.

وقلص منتخب كرواتيا النتيجة بهدف عكسي من دالوت في الدقيقة 41.

وأصبح الهدف الذي سجله رونالدو هو رقم 900 في مسيرته مع الأندية والمنتخبات.

وجاءت أهداف رونالدو الـ900 كالتالي:

450 هدفا مع ريال مدريد في 438 مباراة

145 هدفا مع مانشستر يونايتد في 346 مباراة

101 هدف مع يوفنتوس في 134 مباراة

68 هدفا في 68 مباراة مع النصر

5 أهداف مع سبورتنج لشبونة في 31 مباراة

131 هدفا مع البرتغال في 212 مباراة

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