اسكواش – رباعي مصري في نهائي بطولة مصر المفتوحة

الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 23:45

كتب : FilGoal

نور الشربيني - اسكواش

تأهل علي فرج ومصطفى عسل إلى جانب نور الشربيني ونوران جوهر إلى نهائي بطولة مصر المفتوحة للاسكواش.

وفاز علي فرج على البيروفي دييجو إلياس 3-0.

أما مصطفى عسل ففاز على مروان الشوربجي الذي يمثل إنجلترا بنتيجة 3-0.

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وانتصرت نور الشربيني على هانيا الحمامي بنتيجة 3-2.

فيما انتصرت نوران جوهر على ندى عباس 3-0.

ويقام النهائي غدا الجمعة في السابعة مساء.

وتقام بطولة مصر المفتوحة للاسكواش على ملاعب نادي O West الرياضي بمدينة 6 أكتوبر.

وشارك في البطولة 125 لاعبا ولاعبة من 25 دولة مختلفة.

يذكر أن علي فرج لاعب وادي دجلة يحمل لقب البطولة عن نسخة 2022.

بينما هانيا الحمامي تحمل لقب البطولة عن نسخة 2022.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 650 ألف دولار موزعة بالتساوي بين نسختي الرجال والسيدات.

وتعتبر البطولات الفئة الماسية هي الأعلى وفقا للتصنيف وهم أربع بطولات فقط في الموسم بينهم مصر المفتوحة.

اسكواش نور الشربيني نوران جوهر مصطفى عسل
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