دوري الأمم الأوروبية – في ليلة بيبي.. رونالدو التاريخي يقود البرتغال لإسقاط كرواتيا

أسقط منتخب البرتغال منافسه كرواتيا بهدفين لهدف اليوم الخميس في دوري الأمم الأوروبية.

واستضاف منتخب البرتغال منافسه كرواتيا ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة لحساب المجموعة الأولى في ملعب النور معقل نادي بنفيكا.

وتضم المجموعة الأولى كذلك كل من اسكتلندا وبولندا.

افتتح ديوجو دالوت أهداف المباراة في الدقيقة السابعة بعد بينية من برونو فيرنانديز.

وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 34 بعد عرضية من نونو مينديز.

وقلص منتخب كرواتيا النتيجة بهدف عكسي من دالوت في الدقيقة 41.

وفي المباراة الثانية في المجموعة خطف منتخب بولندا فوزا قاتلا أمام مضيفه اسكتلندا.

افتتح منتخب بولندا أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة عن طريق سيباستيان سزيمانسكي.

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وقلص بيلي جيلمور النتيجة بهدف في الدقيقة 46.

وأدرك سكوت مكتوميناي التعادل لبلاده في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل نيكولا زاليفسكي هدف انتصار بولندا.

بتلك النتائج يتصدر منتخب البرتغال المجموعة بثلاث نقاط بالتساوي مع بولندا.

وفي الجولة المقبلة سيواجه منتخب كرواتيا منافسه بولندا بينما تحل البرتغال ضيفة على اسكتلدا.

وشهدت مباراة البرتغال حدثين أولهما كان تكريم بيبي المدافع الأسطوري عقب اعتزاله اللعب رسميا بعد يورو 2024.

📸 تيفو للجماهير البرتغالية تكريمًا للأسطورة بيبي قبل مواجهة كرواتيا 🇵🇹 pic.twitter.com/JcwGRzcM3o — FilGoal (@FilGoal) September 5, 2024

فيما أصبح الهدف الذي سجله رونالدو هو رقم 900 في مسيرته مع الأندية والمنتخبات.

وجاءت أهداف رونالدو الـ900 كالتالي:

450 هدفا مع ريال مدريد في 438 مباراة

145 هدفا مع مانشستر يونايتد في 346 مباراة

101 هدف مع يوفنتوس في 134 مباراة

68 هدفا في 68 مباراة مع النصر

5 أهداف مع سبورتنج لشبونة في 31 مباراة

131 هدفا مع البرتغال في 212 مباراة

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