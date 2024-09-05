تصفيات كأس العالم - إندونيسيا تفرض التعادل على السعودية.. والكويت تخطف نقطة ثمينة من الأردن

فرض منتخب إندونيسيا نتيجة التعادل على مضيفه منتخب السعودية في مفاجأة كبرى.

وتعادل منتخب السعودية أمام نظيره الإندونيسي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتقدم منتخب إندونيسيا بهدف سجله رانجار أورات مانجوين في الدقيقة 19 من الشوط الأول.

ونجح مصعب الجوير في تسجيل هدف التعادل لمنتخب السعودية في الدقيقة الثالثة من الوقت المضاف بالشوط الأول.

وأهدر سالم الدوسري فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما سدد ركلة جزاء تصدى لها حارس إندونيسيا.

ومرر سعود عبد الحميد لاعب روما كرة بينية رائعة وضعت فراس البريكان في انفراد تام بمرمى إندونيسيا لكن حارس المرمى تصدى مجددا.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، إلى جوار منتخبات أستراليا واليابان والصين والبحرين وإندونيسيا.

تعادل في الوقت القاتل

في المقابل خطف منتخب الكويت نقطة ثمينة من ملعب مضيفه المنتخب الأردني في الوقت القاتل من المباراة.

وتعادل الأردن أمام منتخب الكويت بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الافتتاحية من تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وسجل موسى التعمري لاعب مونبيليه الفرنسي هدف التقدم لمنتخب الأردن بتسديدة يسارية صاروخية في الدقيقة 14.

ونجح يوسف ناصر مهاجم منتخب رالكويت في تعديل النتيجة في الوقت القاتل وتحديدا عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الاضئع من ركلة جزاء.

وتضم المجموعة الثانية كل من: الأردن والكويت والعراق وعمان وكوريا الجنوبية وفلسطين.