الحلم أصبح قريبا جدا.. رونالدو يسجل هدفه الـ900
الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 22:46
كتب : رامي جمال
"أريد تسجيل 1000 هدف" هكذا تحدث كريستيانو رونالدو قائد البرتغال والنصر السعودي سابقا والآن الحلم أصبح قريبا.
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
وسجل رونالدو هدفه رقم 900 مع منتخب البرتغال اليوم الخميس ضد كرواتيا في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.
وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 34 بتسديدة على الطائر بقدمه اليمنى بعد عرضية من نونو مينديز.
وجاءت أهداف رونالدو الـ900 كالتالي:
450 هدفا مع ريال مدريد في 438 مباراة
145 هدفا مع مانشستر يونايتد في 346 مباراة
101 هدف مع يوفنتوس في 134 مباراة
68 هدفا في 68 مباراة مع النصر
5 أهداف مع سبورتنج لشبونة في 31 مباراة
131 هدفا مع البرتغال في 212 مباراة
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👏⚽️ كريستيانو رونالدو يسجل هدفه الـ900 في مشواره الكروي #دوري_الأمم_الأوروبية pic.twitter.com/anliyrHKwR— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 5, 2024
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