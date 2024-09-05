تصفيات كأس العالم - الإمارات تقلب الطاولة على قطر.. وانتصار ثمين للعراق على عمان

قلب المنتخب الإماراتي تأخره أمام نظيره القطري بهدف إلى فوز عريض بثلاثية.

وفاز منتخب الإمارات على قطر بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بالدوحة ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى من تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وحقق منتخب الإمارات فوزه الأول أمام النظيره القطري منذ نحو 10 أعوام والأول على أرض المنافس ذاته منذ 23 عاما.

وافتتح منتخب قطر التسجيل عن طريق إبراهيم الحسن في الدقيقة 38.

ونجح لاعب منتخب الإمارات، حارب عبد الله في تعديل النتيجة في الدقيقة 68.

وأضاف خالد الظنحاني الهدف الثاني للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 80.

واختتم علي صالح التسجيل بالهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة تصدر منتخب الإمارات ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على المنتخبين الإيراني والأوزبكي، بعد فوز الأول على منتخب قيرغيزستان بهدف وحيد، والثاني على منتخب كوريا الشمالية بنفس النتيجة.

المجموعة الثانية

وضمن مناسفات المجموعة الثانية حقق منتخب العراقف فوزا ثمينا على سحاب نظيره العماني.

وفاز العراق على منتخب عمان بهدف دون رد في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية في المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وسجل أيمن حسين، مهاجم الخور القطري، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13 بضربة رأس متقنة بعد ركلة ركنية من الجانب الأيمن.

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ويتصدر العراق ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط مؤقتا بعد تعادل كوريا الجنوبية سلبيا مع فلسطين، في انتظار نتيجة مباراة الأردن والكويت.

ويتأهل صاحبا أول مركزين في المجموعة، التي تضم أيضاً كوريا الجنوبية والأردن والكويت وفلسطين، بعد نهاية المرحلة الثالثة، مباشرة إلى كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

فيما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة في التصفيات.