عودة بوفون وجاريث بيل إلى EA FC 25.. وملعبان عربيان في اللعبة

عاد أسطورة الحراسة الإيطالية جيانلويجي بوفون والأيقونة الويلزية جاريث بيل للتواجد في لعبة EA FC مرة أخرى.

وكان الثنائي غاب عن التواجد في اللعبة سواء بمسماها القديم FIFA أو الجديد EA FC بعد اعتزالهما.

والآن أعلنت EA عن تواجد بوفون وجاريث بيل في النسخة الجديدة من اللعبة التي ستصدر في 27 من شهر سبتمبر الجاري.

وسيتواجد كل من بوفون وبيل في اللعبة ضمن بطاقات الأساطير Icons.

هذا إلى جانب كل من التالي:

الألمانية نادين أنجيرير

الأمريكية جولي فودي

اليابانية آيا مياما

السويدية لوتا شيلين

الفرنسي ماركوس تورام

الفرنسية مارينيتي بشون

Eight greats who won it all. Returning to win it all again For The Club in #FC25. Pre-order now: https://t.co/VP9a0a7liQ pic.twitter.com/2tHPXOGkK2 — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) September 4, 2024

كما سيتواجد في اللعبة العديد من الملاعب العائدة أو التي ستتواجد لأول مرة من أصل 120 ملعبا.

وسيتواجد ملعب المونيمومينتال معقل ريفر بليت الأرجنتيني.

روتردام دي كويب معقل فينورد الهولندي.

جوزيه ألفالادي معقل سبورتنج لشبونة البرتغالي.

إسطنبول رامس بارك معقل جالاتا سراي التركي.

ملعب أولكر معقل فنربخشة الركي.

وبالطبع سيتواجد في اللعبة جميع ملاعب الأندية الإنجليزية الـ20 هذا إلى جانب أندية دوري الدرجة الأولى في إنجلترا.

هذا بالإضافة لملاعب الدوري الألماني والدرجة الثانية.

والدوري الإسباني في درجاته الأولى والثانية والثالثة.

ومن الملاعب العربية سيتواجد كل من ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية وملعب الملك فهد من السعودية.