عودة بوفون وجاريث بيل إلى EA FC 25.. وملعبان عربيان في اللعبة

الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 21:45

كتب : رامي جمال

جانلويجي بوفون - يورو 2024

عاد أسطورة الحراسة الإيطالية جيانلويجي بوفون والأيقونة الويلزية جاريث بيل للتواجد في لعبة EA FC مرة أخرى.

وكان الثنائي غاب عن التواجد في اللعبة سواء بمسماها القديم FIFA أو الجديد EA FC بعد اعتزالهما.

والآن أعلنت EA عن تواجد بوفون وجاريث بيل في النسخة الجديدة من اللعبة التي ستصدر في 27 من شهر سبتمبر الجاري.

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وسيتواجد كل من بوفون وبيل في اللعبة ضمن بطاقات الأساطير Icons.

هذا إلى جانب كل من التالي:

الألمانية نادين أنجيرير

الأمريكية جولي فودي

اليابانية آيا مياما

السويدية لوتا شيلين

الفرنسي ماركوس تورام

الفرنسية مارينيتي بشون

كما سيتواجد في اللعبة العديد من الملاعب العائدة أو التي ستتواجد لأول مرة من أصل 120 ملعبا.

وسيتواجد ملعب المونيمومينتال معقل ريفر بليت الأرجنتيني.

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روتردام دي كويب معقل فينورد الهولندي.

جوزيه ألفالادي معقل سبورتنج لشبونة البرتغالي.

إسطنبول رامس بارك معقل جالاتا سراي التركي.

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ملعب أولكر معقل فنربخشة الركي.

وبالطبع سيتواجد في اللعبة جميع ملاعب الأندية الإنجليزية الـ20 هذا إلى جانب أندية دوري الدرجة الأولى في إنجلترا.

هذا بالإضافة لملاعب الدوري الألماني والدرجة الثانية.

والدوري الإسباني في درجاته الأولى والثانية والثالثة.

ومن الملاعب العربية سيتواجد كل من ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية وملعب الملك فهد من السعودية.

بوفون جاريث بيل EA FC 25
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