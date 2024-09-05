بارالمبياد باريس – بعد عودته من إصابة طويلة.. شريف عثمان يحتل المركز قبل الأخير في رفع الأثقال

الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 21:09

كتب : FilGoal

شريف عثمان - فضية بارالمبياد طوكيو 2020

احتل شريف عثمان يحتل المركز السابع وقبل الأخير في نهائيات رفع الأثقال لوزن 65 كجم في بارالمبياد باريس 2024.

وقام شريف عثمان بمحاولتين ناجحتين من أصل 3 ورفع وزن 193 و198 كجم وفشل في رفع 200 كجم.

وكان شريف يعاني من إصابة قبل البطولة وعودته للمشاركة ستحتاج لوقت طويل لكنه أصر على التواجد في المنافسات.

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وحصد شريف عثمان من قبل ذهبية بارالمبياد بكين 2008 ولندن 2012 وريو 2016.

هذا بالإضافة لفضية طوكيو 2020.

وتشارك البعثة المصرية بـ 54 لاعبا ولاعبة في إجمالي 10 رياضات مختلفة، بينهم 25 لاعبا من مستخدمي الكراسي المتحركة و7 من ذوي الإعاقة البصرية بالإضافة إلى الإعاقة الذهنية.

وكانت البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو قد حققت 7 ميداليات ولكن بدون أي ذهبية.

شريف عثمان بارالمبياد باريس
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