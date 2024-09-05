الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة كريم فؤاد

كشف النادي الأهلي آخر تطورات إصابة كريم فؤاد لاعب الفريق.

وتعرض كريم فؤاد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في الركبة خلال مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن كريم فؤاد بدأ تنفيذ أولى مراحل العلاج الطبيعي عقب عودته من الخارج، بعد إجراء جراحة ‏ناجحة في الرباط الصليبي.‏

وحرص أحمد جاب الله طبيب الفريق على متابعة حالة كريم فؤاد وإجراء فحص جديد قبل البدء في أداء التدريبات العلاجية، ‏وفقا للبرنامج الذي تم وضعه عقب الجراحة التي أجراها في ألمانيا.‏

وتعد تلك المرة الثانية التي يتعرض فيها فؤاد لقطع في الرباط الصليبي بعدما تعرض لنفس الإصابة الموسم قبل الماضي.

واعتمد الأهلي على كريم فؤاد مؤخرا في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب علي معلول.

وخاض فؤاد 39 مباراة الموسم المنصرم سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4.

من هو كريم فؤاد؟

وُلد في مدينة طنطا، وبدأ مسيرته مع ناشئين نادي النجوم حتى وصل للفريق الأول.

في 2020 انتقل لإنبي معارا وخلال تلك الفترة قدم أداءً رائعا بالإضافة للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 ولفت نظر الأهلي الذي تعاقد معه عقب نهاية الموسم.

جميع أشقاء كريم فؤاد مارسوا كرة القدم لذلك فهو يحصل على آرائهم قبل أي خطوة تتعلق بمسيرته.

كاد أن يذهب إلى بنفيكا لقضاء فترة معايشة ولكن حظر السفر بسبب انتشار فيروس كورونا حال دون ذلك.

ويجيد كريم اللعب كظهير أيمن أو أيسر، كما يجيد اللعب كجناح.