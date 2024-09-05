الزمالك يعلن رحيل أوباما

الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 20:29

كتب : FilGoal

الزمالك - إنبي - أوباما

أعلن الزمالك اليوم الخميس رسميا رحيل لاعبه يوسف إبراهيم "أوباما" بعد نهاية تعاقده مع الفريق الأبيض رسميا.

يوسف أوباما

النادي : الزمالك

الزمالك

اللاعب صاحب الـ28 عاما تخللت فترة تواجده مع الزمالك إعارات إلى الاتحاد السكندري ووادي دجلة والحزم السعودي.

وخاض أوباما مع الزمالك 248 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 51 هدفا وصنع 27 آخرين.

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وتوج أوباما مع الزمالك بالدوري المصري ثلاث مرات وكأس مصر خمس مرات والسوبر المصري مرة والإفريقي مرة والكونفدرالية مرتين.

وعلم FilGoal.com سابقا أن أوباما وقع على عقود انتقاله لبيراميدز بعد جلسة مع عمرو بسيوني مدير التعاقدات في النادي.

ووقع أوباما على عقد مع بيراميدز مستمر لثلاث سنوات.

وأصبح أوباما ثاني لاعب يرحل رسميا عن الزمالك بعد محمد أشرف "روقا".

وقال أوباما في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية سابقا: "تلقيت عروضا من أندية سعودية، وما زلت أدرسها، وهي عرض من أحد أندية الدوري السعودي الممتاز، وعرضان آخران من أندية دوري القسم الثاني".

وتابع "أمر بظروف عائلية خاصة، ولا بد من البقاء في مصر، لهذا من الصعب أن أقبل أي عرض من السعودية، على الرغم من حبي الكبير وإعجابي بالدوري السعودي".

وأضاف "فريق سعودي لا يمكن أن أرفض عرضه؟ أنا محب للكرة السعودية، ولكل أنديتها، لكن لا يمكن مثلا أن أرفض عرضا من نادي النصر، هذا النادي أحبه جدًا".

وأكمل "أحب كذلك اتحاد جدة، لكن النصر فريقي المفضل، من قبل أن يحترف فيه كريستيانو رونالدو، وزادت محبتي له بعد رونالدو".

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