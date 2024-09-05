مران الأهلي - تدريبات خططية.. وإمام عاشور يخضع لجلسة علاج طبيعي

واصل فريق النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق جورماهيا الكيني بدور الـ32 من ‏دوري أبطال إفريقيا.‏

وأدى اللاعبون فقرة بدنية قصيرة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى تنفيذ العديد من التدريبات الخططية ‏التي أشرف عليها مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

فيما أدى إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، جلسة علاج طبيعي على هامش مران الفريق.

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وحرص أحمد جاب الله، طبيب الفريق، على الاجتماع باللاعب قبل البدء في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل، للتخلص من ‏الإصابة التي لحقت به وتسببت في شعوره بآلام في الركبة.‏

وأعلن منتخب مصر إعفاء إمام عاشور من المعسكر بعد التنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا خوفا من تفاقم الإصابة.

وشعر إمام عاشور بآلام في الركبة فيمران منتخب مصر ليفضل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن المدير الفني استبعاده.

وواصل منتخب مصر تدريباته على استاد القاهرة ضمن استعداداته لمواجهة كاب فيردي في العاشرة من مساء الجمعة بالجولة الافتتاحية للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.