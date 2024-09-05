الأهلي يواجه وادي دجلة الجمعة

كشف سامي قمصان المدرب العام للأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة عن مواجهة فريقه لوادي دجلة غدا الجمعة وديا.

وأوضح قمصان أن المباراة تأتي في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ويلعب الأهلي أمام جور ماهيا ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويعود جور ماهيا للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 2019-2020.

وأعلن جورماهيا مواجهة الأهلي يوم 15 سبتمبر المقبل في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وشهد مران الأهلي الذي أقيم اليوم الخميس خضوع لاعب الفريق إمام عاشور لجلسة علاج طبيعي عقب استبعاده من معسكر منتخب مصر بسبب شعوره بآلام في الركبة.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة كاب فيردي غدا الجمعة في استاد القاهرة في أولى جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.