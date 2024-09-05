مؤتمر تريزيجيه: حسام حسن حفظنا ما يريده.. هذه بداية مشوار حصولنا على أمم إفريقيا

قال محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر إن حسام حسن المدير الفني للفراعنة حفظ اللاعبين ما يريد تطبيقه ضد كاب فيردي.

تريزيجيه النادي : الريان مصر

ويستضيف منتخب مصر غدا الجمعة في استاد القاهرة منافسه كاب فيردي في أولى جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

ويلعب منتخب مصر في التصفيات في المجموعة الثالثة بجوار موريتانيا وبوتسوانا وكاب فيردي.

وتحدث تريزيجيه في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس قائلا: "نسير بشكل جيد والمدرب نجح في تحفيظنا ما نريد فعله".

وأتم "وبإذن الله نسير خطوة تلو الأخرى في التصفيات لتصبح بداية حصولنا على البطولة".

ولم يتوج منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا منذ عام 2010.

الفراعنة هم أصحاب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب القاري بواقع سبع بطولات.

وكان منتخب مصر قريبا من حصد اللقب مرتين عامي 2017 و2021 لكنه خسر النهائي في كلا المرتين ضد الكاميرون والسنغال.

يذكر أن تريزيجيه كان انتقل مؤخرا من طرابزون سبور إلى الريان القطري معارا لموسم.