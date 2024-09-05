تشيلسي يستبعد بالمر وتشيلويل من قائمة دوري المؤتمر الأوروبي

استبعد تشيلسي لاعبيه كول بالمر وبن تشيلويل من قائمته المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الجاري.

وينافس تشيلسي على أربع بطولات في الموسم هم الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة بالإضافة لدوري المؤتمر ما يعني أنه قد يلعب لـ80 مباراة.

وبناء عليه قرر إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق استبعاد بالمر بالتحديد لإراحته من مرحلة الدوري في البطولة الأوروبية.

وحال تأهل تشيلسي لمرحلة الإقصائيات فهو يمكن أن يقيد بالمير مجددا مع فتح القيد في السادس من شهر فبراير المقبل.

أما بن تشيلويل فخرج من حسابات المدير الفني للفريق اللندني في ظل اعتماه على مارك كوكوريا في مركز الظهير الأيسر.

وأكد ماريسكا سابقا أن اللاعب الإنجليزي لن يكون مستقبله مع تشيلسي وأنه يمكن له الرحيل.

وجاءت مواجهات تشيلسي في دوري المؤتمر الأوروبي كالتالي:

جنت في ملعبه- هايدنهايم خارج ملعبه- أستانا في ملعبه- شارموك روفرز خارج ملعبه- باناثانايكوس في ملعبه- نواه خارج ملعبه

وتعد هذه أول مرة يشارك فيها تشيلسي في البطولة في تاريخه.

وبلغ تشيلسي تلك المرحلة بعدما تخطى عقبة سيفريت السويسري في الدور التمهيدي بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف لهدفين في مجموع المباراتين.

وستقام البطولة بمشاركة 24 فريقا وجميعهم يلعبون في دوري وليس في دور مجموعات مثلما كان يحدث سابقا.

وسيواجه كل فريق 3 فرق في ملعبه ومثلهم خارجه.

ويتأهل أصحاب أول 8 مراكز لدور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 لـ16 ملحق لتحديد بقية المتأهلين.