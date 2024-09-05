مبابي: لا أتوقع استقبالا مختلفا في ملعب سان جيرمان.. وفشلت في يورو

لا يتوقع كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا الحصول على استقبال مختلف له حينما يعود للمرة الأولى لملعب حديقة الأمراء معقل ناديه السابق باريس سان جيرمان بعد رحيله عنه.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد فرنسا

ورحل مبابي عن سان جيرمان مجانا عقب نهاية تعاقده الموسم الماضي وانضم إلى ريال مدريد.

ويستضيف منتخب فرنسا منافسه إيطاليا في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتحدث مبابي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الخميس قائلا: "لا أعرف ولا أتوقع أي شيء عن الاستقبال ولا أهتم، المهم هو الفوز".

وواصل "لم يمر وقت طويل منذ رحيلي من سان جيرمان وسعيد للتواجد هنا ولا أستطيع الشعور بالفارق بشأن اللعب في الخارج حاليا ربما سيحدث ذلك مع الوقت".

وبسؤاله هل هناك خلافات بينه وبين سان جيرمان بسبب راتبه المتأخر أجاب "لا أملك سوى ذكريات طيبة معهم وأتمنى لهم التوفيق".

وعن عدم إجرائه لعملية جراحية بعد إصابته في أنفه خلال يورو 2024 أجاب "الفحوصات الطبية مع مدريد أظهرت عدم حاجتي للجراحة وليس لدي مشاكل في التنفس أو النوم".

أما عن يورو 2024 وتوديع البطولة من نصف النهائي على يد إسبانيا قال: "لقد وضعت البطولة خلفي، انتقلت بسرعة لشيء آخر، لقد كنت فاشلا في البطولة وشعرت بالحزن لكن علينا التطلع للأمام".