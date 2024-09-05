خبر في الجول – بعد فشل مفاوضات يناير.. الزمالك يفاوض بلدية المحلة مجددا بشأن يوسف حسن

دخل الزمالك في مفاوضات مع بلدية المحلة بشأن ضم لاعبه يوسف حسن خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بلدية المحلة لا يمانع بيع اللاعب خاصة في ظل رغبته في العودة إلى الزمالك إذ أنه يعدي من ناشئي الفريق الأبيض سابقا.

وتجرى مفاوضات حاليا بين الناديين بشأن التوصل لاتفاق لإتمام الصفقة.

وكان الزمالك حصل على موافقة يوسف حسن لضمه في الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي لكنه لم يستطع التوصل لاتفاق آنذاك مع البلدية.

اللاعب المولود في سنة 1998 انضم إلى بلدية المحلة في الصيف الماضي قادما من بورتو السويس.

يوسف صاحب الـ21 سنة يستطيع اللعب كمدافع ولاعب ارتكاز ويمتد تعاقده مع البلدية حتى عام 2026.

وبدأ يوسف حسن مشواره من ناشئين الزمالك قبل أن ينتقل إلى وادي دجلة معارا في الفترة من صيف 2016 ولمدة موسم.

وبعد رحيله من الزمالك لعب يوسف لأندية الرجاء المطروحي والاتحاد السكندري ونادي مصر والمصري بالسلوم وبورتو سويس وأسوان.