على رأسهم بن رمضان.. فرينتسفاروتشي يعلن قائمته للدوري الأوروبي

الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 18:04

كتب : FilGoal

محمد علي بن رمضان

يتواجد التونسي محمد علي بن رمضان على رأس قائمة فرينتسفاروتشي المجري لخوض منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

وانتهى مسلسل المفاوضات بين الأهلي ونادي فرينتسفاروتشي المجري بشأن محمد علي بن رمضان لاعب وسط منتخب تونس.

وعلم FilGoal.com أن نادي فرينتسفاروتشي المجري أخطر الأهلي بتأجيل المفاوضات بشأن صفقة محمد علي بن رمضان لفترة انتقالات مقبلة.

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سواء في يناير 2025 المقبل أو مع بداية الموسم القادم.

يأتي ذلك بعد مفاوضات استمرت لأكثر من شهر بين الأهلي والنادي المجري بشأن بن رمضان.

واختار باسكال يانسن مدرب فرينتسفاروتشي، 24 لاعبا في قائمة فريقه الذي يبدأ مشواره الشهر الجاري ببطولة الدوري الأوروبي.

وجاءت قائمة فرينتسفاروتشي لخوض منافسات الدوري الأوروبي كالتالي:

حراسة المرمى: دينيس ديبوس - آدم فارجا

خط الدفاع: إندري بوتكا - إبراهيم سيسي - إلدار سيفيتش - ستيفان جارتنمان - راؤول جوستافو - نوربرت كاجان - كريستيان راميريز - جابور سزالاي.

الوسط: محمد أبو فاني - محمد علي بن رمضان - كادي بورخيس - حبيب مايجا - سيبرايل ماكريكس - فيليب رومينز - أليكس توث - كريستوفر زكرياسن.

الهجوم: ماثيوس سالدانا - جروبر - فيرجيل ميسيجان - ألكسندر بيسيكس - أداما تراوري- برنابا فارجا.

وسيخوض نادي فرينتسفاروتشي المواجهات التالية في الدوري الأوروبي:

توتنام في ملعبه- فرانكفورت خارج ملعبه- ألكمار في ملعبه- باوك خارج ملعبه- مالمو في ملعبه- دينامو كييف خارج ملعبه- نيس في ملعبه- أندرلخت خارج ملعبه.

محمد بن رمضان فرينتسفاروتشي الأهلي
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