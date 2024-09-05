بعد رعاية مودرن سبورت.. السكة الحديد يتعاقد مع 4 لاعبين

أتم نادي السكة الحديد إجراءات التعاقد مع لاعبين لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستعد نادي السكة الحديد لخوض منافسات الموسم الجديد من دوري المحترفين المؤهل للدوري الممتاز.

وتعاقد السكة الحديد مع ثلاثي لافيينا: محمد جبس ومحمود الحلواني وحمدي مارسيلو بعد دفع المقابل المادي.

كما تعاقد السكة الحديد مع أنس شندي لاعب الداخلية بناء على رغبة أحمد عبد الرؤوف المدير الفني الجديد.

وأعلن نادي السكة الحديد برئاسة محمد حسين تعيين أحمد عبد الرؤوف مديرا فنيا جديدا للفريق.

ويتكون الجهاز الفني للسكة الحديد أحمد عبد الرؤوف مديرا فنيا، ومعه عامر صبري في منصب المدرب العام، وأحمد حسن مكي في منصب المدرب المساعد ومعه حسن الشامي.

وأيمن الطويل مدربا لحراس المرمى وأحمد عصمت مدربا للأحمال ومحمد عبد الفتاح لتحليل الآداء.

وبدأ أحمد عبد الرؤوف الموسم الماضي كمدير فني لبلدية المحلة قبل أن يرحل عن تدريب الفريق في منتصف الدوري.

ويرعى نادي مودرن سبورت، فريق السكة الحديد في تجربة تكررت من أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية.

وبخلاف رعاية مودرن سبورت للسكة الحديد، يرعى سيراميكا كليوباترا، نادي ديروط في دوري المحترفين ويرعى إنبي، نادي بايونيرز في الدرجة الثانية (ب).