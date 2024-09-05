منتخب مصر يستقر على عدم ضم بدلاء لـ إمام عاشور وعبد المنعم

الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 17:33

كتب : أحمد الخولي

مران منتخب مصر

استقر منتخب مصر على عدم ضم بديل لـ محمد عبد المنعم وإمام عاشور قبل مواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي غدا الجمعة، ثم يحل ضيفا على بوتسوانا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية.

وأعلن منتخب مصر إعفاء إمام عاشور من المعسكر بعد التنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا خوفا من تفاقم الإصابة.

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وشعر إمام عاشور بآلام في الركبة في بداية المران ليفضل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن المدير الفني استبعاده.

بينما اعتذر محمد عبد المنعم عن عدم التواجد بالمعسكر الحالي.

ويلعب منتخب مصر يومي 6 و10 سبتمبر الجاري أمام كل من كاب فيردي وبوتسوانا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وكان من المقرر تقديم نيس لمحمد عبد المنعم رفقة زميله يوسوفا موكوكو اليوم الأربعاء لكن تم تأجيل تقديم عبد المنعم لوقت لاحق.

ويلعب منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان قد انطلق معسكر منتخب مصر يوم 28 أغسطس الماضي بتواجد ستة لاعبين فقط.

بينما انضم لاعبي الأهلي والزمالك يوم 1 سبتمبر ولحق بهم اللاعبين المحترفين أول أمس الإثنين.

ويلعب الفراعنة ضد كاب فيردي يوم 6 سبتمبر في الجولة الأولى للتصفيات.

ثم يواجه المنتخب بوتسوانا يوم 10 سبتمبر في الجولة الثانية للتصفيات.

وتقام كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

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