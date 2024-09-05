يوفنتوس يكشف تفاصيل إصابة لاعبه الجديد

الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 17:15

كتب : FilGoal

شعار يوفنتوس على جدران مبنى النادي

أوضح نادي يوفنتوس تفاصيل إصابة لاعبه البرتغالي الجديد فرانسيسكو كونسيساو.

وأصيب كونسيساو المنتقل حديثا ليوفنتوس قادما من بورتو خلال تدريبات السيدة العجوز.

وأفاد يوفنتوس في بيان: "خضع فرانسيسكو كونسيساو لفحوصات بعد إصابته بمشكلة عضلية خلال جلسة التدريب يوم الأربعاء".

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وأضاف البيان "كشفت الفحوصات عن إصابة في عضلات الشظية بالساق اليمنى".

وأتم البيان "سيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات في غضون 10 أيام".

وظهر الدولي البرتغالي مع البيانكونيري في مباراة واحدة، وكانت ضد روما، بعد انتقاله من بورتو قبل أيام.

ورجحت شبكة سكاي سبورت إيطاليا غياب اللاعب لمدة قد تصل إلى 3 أو 4 أسابيع بسبب هذه الإصابة.

النادي الإيطالي اتفق مع بورتو للتعاقد مع الجناح البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم دون إدراج بند أحقية الشراء في العقد.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في 93 مباراة مع بورتو وسجل 11 هدفا وصنع 13 آخرين,

يوفنتوس فرانسيسكو كونسيساو
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