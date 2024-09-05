كما كشف في الجول.. عبد الله بكري عاشر صفقات الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم عبد الله بكري مدافع زد.

وانضم اللاعب لصفوف زعيم الثغر بعقد يمتد لمدة موسم واحد مع خيار التجديد لموسم إضافي.

وسبق أن كشف FilGoal.com اتفاق اللاعب على الانتقال للاتحاد بدءا من الموسم المقبل.

وكان عبد الله بكري قد انضم إلى صفوف زد في يناير الماضي.

ويرتبط المدافع صاحب الـ 30 عاما بتعاقد مع نادي زد حتى صيف 2027.

ولعب عبد الله بكري مع فريق زد في 9 مباريات فقط وساهم في صناعة هدفا رغم مركزه كمدافع.

وسبق وأن لعب عبد الله بكري لأندية سموحة وبيراميدز وفاركو قبل أن ينتقل إلى صفوف زد.

وأتم نادي الاتحاد السكندري حتى الآن عشر صفقات بشكل رسمي.

ويواصل الاتحاد تدعيم صفوفه هذا الموسم إذ ضم كل من أحمد الشيمي من المقاولون العرب وهشام عادل من مودرن سبورت ومروان داوود من إنبي.

بالإضافة لحامد الجابري من حرس الحدود وعبد الرحمن خالد من جولدي وعمرو جمعة من راية وأحمد أيمن من النجوم وكريم يحيى من الداخلية وإسلام سمير من حرس الحدود..