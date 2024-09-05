المصري اليوم: إحالة إمام عاشور لمحكمة الجنح

قررت نيابة الشيخ زايد إحالة إمام عاشور لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر لمحكمة الجنح.

إمام عاشور النادي : الأهلي

ويأتي ذلك بتهمة التعدي على فرد أمن في أحد المجمعات التجارية.

وأشارت صحيفة "المصري اليوم" إلى أن تحويل إمام عاشور يأتي على خلفية "التعدي على فرد أمن بالضرب بسبب معاكسة زوجته، التي قالت إن هناك عدد من الأشخاص تحرشوا بها".

ومن المقرر عقد الجلسة الأولى في القضية يوم 5 أكتوبر المقبل.

وأوضح التقرير إلى أن "النيابة استمعت لأقوال لاعب الأهلي، والذي أفاد بأن فرد الأمن سقط على الأرض ولم يتعد عليه بالضرب، فيما اتهم المجني عليه بإحداث إصابته".

أعلن منتخب مصر إعفاء إمام عاشور من المعسكر بعد التنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا خوفا من تفاقم الإصابة.

وشعر إمام عاشور بآلام في الركبة في بداية المران ليفضل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن المدير الفني استبعاده.

كشف مصدر منتخب مصر تفاصيل إصابة إمام عاشور والموعد المقترح لعودته للمشاركة في المباريات من جديد.

وشعر إمام عاشور بآلام في الركبة في بداية المران ليفضل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن المدير الفني استبعاده.

وكشف مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "إصابة إمام عاشور ليست خطيرة لكنه سيحتاج للتأهيل لمدة تصل لـ 5 أيام".

وتابع "بعد تأهيل عاشور يمكنه العودة للتدريبات بشكل طبيعي وذلك بعد شعوره بآلام في الركبة خلال مران المنتخب".

واختتم المصدر تصريحاته "تم استبعاد اللاعب خوفا من تفاقم الإصابة وبسبب صعوبة لحاقه بمباراتي المنتخب تم تفضيل عودته للتأهيل مع الأهلي".