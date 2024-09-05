بارالمبياد باريس - منتخب الطائرة جلوس يخسر أمام إيران ويلعب على البرونزية

خسر منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس مباراة نصف النهائي أمام إيران.

وكان منتخب إيران قد تفوق في مباراة نصف النهائي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وسبق وأن حقق الفراعنة ميداليتين برونزيتين في منافسات الطائرة جلوس بدورة الألعاب البارالمبية في نسختي 2004 و2016.

ويلعب منتخب مصر أمام ألمانيا في مباراة الميدالية البرونزية في تمام الرابعة عصر غدا الجمعة.

وكان منتخب إيران قد تفوق على مصر في الشوطين الأول والثاني بنتيجة 14-25 و15-25.

بينما في الشوط الثالث نجح منتخب مصر في تقليص الفارق بعد الفوز بنتيجة 25-20.

وأخيرا نجح منتخب إيران في حسم المباراة بعد الفوز في الشوط الرابع بنتيجة 25-8.

وحصدت مصر ميدالياتها الأولى اليوم الخميس بعد التتويج بذهبية رفع الأثقال.

وحقق محمد المنياوي ذهبية رفع الأثقال لوزن 56 كجم.