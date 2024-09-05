تصفيات كأس العالم - اليابان تسحق الصين بسباعية
الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 16:23
كتب : FilGoal
اكتسح المنتخب الياباني ضيفه منتخب الصين بسباعية نظيفة في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الخميس.
والتقى المنتخبان في الجولة الافتتاحية للمرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026.
وأنهى المنتخب الياباني الشوط الأول بثنائية نظيفة سجلها واتارو إيندو وكاورو ميتوما في الدقيقتين 12 و45+2.
وأضاف تاكومي مينامينو ثنائية جديدة في الشوط الثاني، بالدقيقتين 52 و58.
وأكمل جونيا إيتو ودايزن مايدا وتاكيفوسا كوبو السباعية في الدقائق 77 و87 و95.
وتصدر المنتخب الياباني المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن منتخب البحرين الذي عاد من أستراليا بـ3 نقاط ثمينة.
ويلعب المنتخب السعودي ضد إندونيسيا ضمن المجموعة نفسها في وقت لاحق من يوم الخميس.
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