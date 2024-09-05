أول مواجهة رسمية.. فلسطين تخطف نقطة من كوريا الجنوبية بمشاركة وسام أبو علي

الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 16:14

كتب : محمد سمير

وسام أبو علي - منتخب فلسطين - كوريا الجنوبية

نجح منتخب فلسطين في خطف نقطة تاريخية أمام كوريا الجنوبية في الجولة الافتتاحية من المرحلة الثالثة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهد اللقاء مشاركة وسام أبو علي مهاجم الأهلي، وياسر حمد مدافع الزمالك السابق ومصعب البطاط في المباراة بالكامل.

بينما لم يشارك عمر فرج مهاجم الزمالك المقبل أو موسى فاراوي ظهير البنك الأهلي.

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ويشارك منتخب فلسطين في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات كوريا الجنوبية وعمان والأردن والعراق والكويت.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 بينما صاحبا المركزين الثالث والرابع للملحق.

وحل منتخب فلسطين ضيفا على كوريا الجنوبية في المباراة الرسمية الأولى بينهما.

ولعب منتخب فلسطين مباراة كبيرة ضد الشمشون الكوري خارج ملعبه.

وسجل منتخب فلسطين هدفا في الدقيقة 22 عن طريق تامر صيام لكن تم إلغائه بداعي التسلل على ياسر حمد في بداية اللعبة.

وتوالت هجمات منتخب كوريا الجنوبية مع صمود الدفاع الفلسطيني.

وسدد وسام أبو علي تسديدة رائعة في الدقيقة 52 ولكن مرت أعلى العارضة.

وتألق رامي حمادة حارس مرمى فلسطين وتصدى لانفراد تام من رأسية مهاجم كوريا الجنوبية في الدقيقة 65.

وواصل حمادة تألقه بـ 5 تصديات خلال المباراة.

وكاد عدي الدباغ أن يسجل هدفا قاتلا في الدقيقة 82 ولكن مرت رأسيته أعلى العارضة بقليل.

وأنقذ القائم الأيسر لحمادة حارس مرمى فلسطين مرماه في الدقيقة 88 بعد تسديدة سون التي كادت أن تقتل المباراة.

كما أهدر وسام أبو علي أخطر هجمات فلسطين في الدقيقة 92 بعدما سدد انفرادا تاما في يد حارس المرمى الكوري.

ويلعب منتخب فلسطين مباراته المقبلة أمام الأردن في ماليزيا والتي تحددت لخوض مباريات الفدائي.

وتقام مواجهة الجولة الثانية يوم 10 سبتمبر الجاري.

منتخب فلسطين فلسطين وسام أبو علي
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