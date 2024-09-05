بارالمبياد باريس - الميدالية الأولى ذهبية.. المنياوي يتوج في رفع الأثقال

الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 15:51

كتب : محمد سمير

محمد المنياوي - رفع أثقال بارالمبي

توج محمد المنياوي بالميدالية الأولى لمصر في بارالمبياد باريس 2024.

وحقق المنياوي ذهبية منافسات رفع الأثقال لوزن 59 كجم متفوقا على بطلي الصين وإيران.

وتشارك البعثة المصرية بـ 54 لاعبا ولاعبة في إجمالي 10 رياضات مختلفة، بينهم 25 لاعبا من مستخدمي الكراسي المتحركة و 7 من ذوي الإعاقة البصرية بالإضافة إلى الإعاقة الذهنية.

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ونجح محمد المنياوي في رفع 3 رفعات ناجحة الأولى كانت بـ 194 كجم والثانية 198 كجم.

بينما الرفعة الثالثة والتي حسمت الميدالية الذهبية كانت بـ 201 كجم ليتفوق على يونج كاي كي صاحب الفضية بـ 200 كجم.

ويعتبر الرقم البارالمبي العالمي لذلك الوزن مسجلا باسم البطل المصري شريف عثمان بـ 211 كجم.

ويلعب شريف عثمان مساء اليوم الخميس ضمن منافسات وزن 65 كجم.

ويبلغ محمد المنياوي من العمر 25 عاما وسبق له تحقيق برونزية بطولة العالم 2023 في دبي.

ويعتبر المنياوي أسطورته المفضل هو شريف عثمان، ونجح في تحقيق ذهبية مثله اليوم في نفس الوزن.

وكانت البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو قد حققت 7 ميداليات ولكن بدون أي ذهبية.

وتحقق مصر الذهبية الأولى في البارالمبياد منذ ريو 2016.

وتعتبر تلك الميدالية البارالمبية رقم 184 في تاريخ مصر والذهبية رقم 50.

بارالمبياد باريس محمد المنياوي رفع أثقال
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