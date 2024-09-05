فوز أول تاريخي.. البحرين تهزم أستراليا بملعبها في بداية تصفيات كأس العالم 2026

حقق منتخب البحرين فوزا مثيرا وقاتلا على حساب أستراليا في افتتاح المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية لـ كأس العالم 2026.

ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء في الشوط الأول للبحرين بعد تدخل قوي من ماثيو ريان على المهاجم الأحمر، رغم العودة لتقنية الفيديو.

وتحقق فوز البحرين في ظل خوض منتخب أستراليا آخر 13 دقيقة بـ 10 لاعبين بعد طرد كوسيني ينجي في الدقيقة 77.

وانتصر المنتخب البحريني بهدف دون رد جاء في الدقيقة 89 إذ أودع هاري سوتر عرضية من الجهة اليسرى الكرة في شباكه بالخطأ.

وتصدر المنتخب البحريني صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بشكل مؤقت برصيد 3 نقاط.

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وتضم المجموعة أيضا كل من اليابان والسعودية وإندونيسيا والصين.

ويتأهل أول وثاني الترتيب مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما يخوض صاحبي المركزين الثالث والرابع المرحلة الرابعة لحجز البطاقات الأخيرة آسيويا للمونديال.

ولأول مرة يحقق منتخب البحرين الفوز على أستراليا بعد 5 مواجهات سابقة خسرها كلها.

ويعد ذلك ثاني هدف يسجله لاعبو البحرين في شباك أستراليا منذ 2006 أي 18 عاما.

وأصبحت البحرين ثاني منتخب عربي يحقق الفوز على أستراليا على أرضه بعد الكويت.