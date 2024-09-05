خبر في الجول - غزل المحلة يطلب ضم حمدي علاء من الزمالك
الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 14:48
كتب : عمرو نبيل
تقدم نادي غزل المحلة بطلب لضم حمدي علاء لاعب وسط الزمالك، حسبما علم FilGoal.com.
حمدي علاء
النادي : سموحة
وقضى اللاعب المواسم الأخيرة معارا لصفوف سموحة والبنك الأهلي من صفوف الأبيض.
وعلم FilGoal.com أن الزمالك حدد مبلغ 10 ملايين جنيه لبيع لاعبه.
وخاض لاعب الوسط البالغ 23 عاما الموسم الماضي 22 مباراة بقميص الفريق السكندري دون أن يسجل أو يصنع.
وسبق أن خاض مباراة واحدة بقميص الزمالك وجاءت في كأس الرابطة واكتفى خلالها بخوض 10 دقائق خلال الخسارة من فاركو 2-0.
ويسعى غزل المحلة لتدعيم صفوفه عقب العودة من جديد للدوري الممتاز تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك.
من هو حمدي علاء؟
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