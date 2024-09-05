خبر في الجول - غزل المحلة يطلب ضم حمدي علاء من الزمالك

من مركز شربين، بدأ مع المصرية للاتصالات وانضم للزمالك وتدرب مع الفريق لمدة سنتين وبسبب عدم توصل الناديين لاتفاق مادي لم يتم قيده مع الأبيض.

لاعب الوسط البالغ حينها 17 عاما سافر لتركيا وتدرب تحت يد أحد المدربين لمدة شهر ثم انضم لصفوف جالاتاسراي للشباب وحقق لقب الدوري تحت 19 عاما ولقب الدوري تحت 21 عاما وكأس السوبر تحت 21 عاما.

انضم لصفوف إسطنبول سبور وبعد 6 أشهر عاد للزمالك ثم أعير لسموحة ثم البنك الأهلي وللموسم الثالث يعُار وتلك المرة لسموحة مجددا.

سبق أن صرّح: "بسبب عدم تعليم اللاعبين في الناشئين بشكل جيد، الكثير من لاعبي الدوري المصري لا يجيدون استلام الكرة بشكل صحيح".

مثله الأعلى: أحمد حسن.

تُعرف عائلته بـ "بتوع كورة" بسبب حب العائلة لكرة القدم حسبما صرّح سابقا.