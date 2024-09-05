خبر في الجول - عمرو طارق يجدد تعاقده مع طلائع الجيش

الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 14:23

كتب : عمرو نبيل

عمرو طارق - الأهلي × الجونة

جدد عمرو طارق مدافع طلائع الجيش تعاقده مع الفريق.

عمرو طارق

النادي : طلائع الجيش

طلائع الجيش

وعلم FilGoal.com أن عمرو طارق قد جدد تعاقده مع طلائع الجيش لمدة موسم واحد.

ويأتي ذلك بعد جلسة جمعت عمرو طارق مع مسؤولي النادي وتم الاتفاق فيها على كافة التفاصيل.

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وانضم عمرو طارق -32 عاما- إلى صفوف طلائع الجيش قبل انطلاق الموسم الماضي في صفقة انتقال حر.

وخاض عمرو طارق الموسم الماضي مع طلائع الجيش 26مباراة في مختلف المسابقات.

وسبق وأن لعب عمرو طارق لأندية الجونة وإنبي ووادي دجلة والمصري في الدوري المصري.

بينما خاض فترة احتراف في الدوري الأمريكي مع فرق كولومبوس كرو وأورلاندو ونيويورك وأوستن.

وأنهى طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز العاشر بمسابقة الدوري برصيد 42 نقطة.

كما وصل طلائع الجيش إلى نهائي كأس الرابطة وحصد الوصافة.

وبلغ طلائع الجيش ربع نهائي كأس مصر لكن ودع الفريق أمام الإسماعيلي بركلات الترجيح.

وكان عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق قد جدد تعاقده لمدة موسم.

الدوري المصري عمرو طارق طلائع الجيش
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