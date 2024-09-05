قبل أيام من السوبر الإفريقي.. المملكة أرينا لن يستضيف الكلاسيكو السعودي

أكدت رابطة الدوري السعودي أن لقاء الكلاسيكو السعودي بين الهلال واتحاد جدة لن يقام في ملعب المملكة أرينا.

ويحل اتحاد جدة ضيفا على الهلال في قمة الجولة الرابعة من الدوري السعودي يوم 21 سبتمبر الجاري.

وأوضحت الرابطة أن اللقاء سيقام في ملعب الملز لعدم جاهزية المملكة أرينا.

وجاء البيان على النحو التالي:

أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس، عن اعتماد مكان إقامة مباراة الجولة الرابعة من المسابقة بين فريقي (الهلال واتحاد جدة).

حيث ستقام المباراة بملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في مدينة الرياض. في موعدها المحدد سابقاً، يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024 في تمام الساعة 09:00 مساءً

وجاء هذا القرار بناءً على التوضيحات الواردة من نادي الهلال، التي بينت خلالها موعد جاهزية ملعب المملكة أرينا لاستضافة المباريات في الدوري السعودي 2024-2025.

وذلك قبل 6 أيام من لقاء الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي بملعب المملكة أرينا يوم 27 سبتمبر.

من المنتظر أن يلعب الهلال لأول مرة على ملعب المملكة أرينا هذا الموسم ضد الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 1 أكتوبر.

من جهته، أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية موعد طرح تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

ويستضيف ملعب المملكة أرينا مواجهة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم 27 سبتمبر في المملكة العربية السعودية.

وكشف تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "الخميس سنطرح تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك".

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

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وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.

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