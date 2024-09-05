انتهت تصفيات كأس العالم - كوريا الجنوبية (0)-(0) فلسطين.. نقطة أولى

الخميس، 05 سبتمبر 2024 - 14:02

كتب : FilGoal

منتخب فلسطين

يحل منتخب فلسطين ضيفا على كوريا الجنوبية ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويبدأ وسام أبو علي مهاجم الأهلي المباراة أساسيا، بينما عمر فرج مهاجم الزمالك المقبل على دكة البدلاء.

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نهاية المباراة

ق92 وسام أبو علي يهدر انفرادا تاما لقتل المباراة

ق88 القائم ينقذ تسديدة سون الرائعة ويمنع الهدف القاتل

ق82 رأسية عدي الدباغ تمر أعلى العارضة

ق65 رامي حمادة يتصدى لانفراد تام

ق52 تسديدة رائعة من وسام أبو علي ولكن أعلى العارضة

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 استبسال دفاعي من منتخب فلسطين

ق35 تدخل قوي على وسام أبو علي ومطالبات ببطاقة صفراء ثانية وطرد لاعب كوريا لكن الحكم يأمر باستئناف اللعب

ق30 هجمات من كوريا الجنوبية وصمود دفاعي

ق22 هدف غير محتسب لمنتخب فلسطين بداعي التسلل على ياسر حمد الذي مرر الكرة برأسه لتامر صيام

انطلاق المباراة

تصفيات كأس العالم منتخب فلسطين وسام أبو علي
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