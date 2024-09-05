خبر في الجول - البنك الأهلي يُبلغ محمود قاعود بالرحيل عن الفريق

أبلغ نادي البنك الأهلي محمود قاعود جناح الفريق بالرحيل وعدم تسجيله في القائمة.

محمود قاعود النادي : البنك الأهلي البنك الأهلي

ولم يُسجل البنك الأهلي، محمود قاعود في نظام الاتحاد المصري لكرة القدم والخاص بتسجيل اللاعبين.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي البنك الأهلي قد أبلغوا محمود قاعود بقرار الجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى برحيل اللاعب عن الفريق.

وانضم محمود قاعود إلى صفوف البنك الأهلي بداية من موسم 2020 - 2021.

ولعب قاعود لأندية بترول أسيوط والمنيا وإنبي قبل أن ينتقل إلى صفوف البنك الأهلي.

ويلعب محمود قاعود صاحب الـ 36 عاما في مركز الجناح الأيمن.

ولعب محمود قاعود الموسم الماضي 25 مباراة مع البنك الأهلي في بطولتي الدوري وكأس الرابطة.

وسجل قاعود الموسم الماضي ثلاثة أهداف جميعهم في مسابقة الدوري.

ولعب قاعود مع البنك الأهلي 105 مبرااة وسجل 10 أهداف وصنع 4 آخرين.

بينما فترته الأبرز كانت مع نادي إنبي وخاض فيها 173 مباراة بمختلف المسابقات.

وساهم قاعود مع إنبي في 49 هدفا إذ سجل 34 وصنع 15 آخرين.