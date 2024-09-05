جوزيه جوميز: بنتايك ظهر بشكل جيد ويحتاج للتأقلم.. وأقدر حديث الجماهير عن السوبر الإفريقي ولكن

أشاد جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك بأداء محمود بنتايك الوافد الجديد، وشدد على أهمية مباراتي الشرطة الكيني في الدور التمهيدي للكونفدرالية.

ويجري الزمالك معسكرا في الإسكندرية تحت قيادة مدربه البرتغالي استعدادا للموسم الجديد.

وقال جوميز عبر المركز الإعلامي لـ الزمالك: "الأمور في المعسكر تسير بشكل جيد، على مستوى التدريبات والمباريات الودية، وهناك استفادة كبيرة من هذه المرحلة قبل مواجهتي الشرطة الكيني في بطولة الكونفدرالية".

وأضاف "الجميع يعمل بشكل جاد وقوي ونحن نسير خطوة بخطوة من أجل الوصول إلى المستوى الفني والبدني المطلوب قبل انطلاق الموسم الجديد".

وواصل "الفريق يقدم أداءً مُرضيا في الوديات، وكنا منظمين جداً على المستوى الدفاعي والهجومي، وأمامنا مواجهات أخرى نسعى فيها للظهور بشكل أفضل".

وأشاد بـ محمود بنتايك الوافد الجديد قائلا: "المغربي ظهر بشكل بدني رائع في مواجهة الشعلة السعودي، وعلى المستوى الفني يحتاج للتأقلم مع الفريق بشكل أكبر، ويكون قادرا على توظيف إمكانياته الفنية داخل المنظومة الفنية للفريق".

وأردف "تحدثت مع حسام أشرف وأحمد محمود بعد عودتهما عقب انتهاء الإعارة، وسعيد بما يقدمه اللاعبان، من تعلم سريع واندماج مع باقي المجموعة".

وبسؤاله عن الثلاثي الدولي قال جوميز: "كنت أتمنى تواجد أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد شحاتة وناصر ماهر في معسكر الإعداد لاسيما وأن الفريق سيخوض أول مباراة يوم 14 الجاري، ولكن لا توجد أزمة في تواجدهم خارج معسكر الإعداد لأنهم يعلمون النظام الفني الموضوع والطريقة التي نعمل بها".

وواصل "الجماهير تتحدث عن مباراة السوبر الإفريقي بأهمية كبيرة وأنا أقدر ذلك، ولكن قبل هذا اللقاء أمامنا مواجهتين في منتهى الأهمية أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية، من أجل الصعود إلى دور المجموعات".

وأتم "عليكم الثقة في اللاعبين، نحن نبذل أقصى جهد ممكن من أجل المنافسة والتتويج بكل البطولات التي سنشارك فيها خلال الموسم المقبل".

وسيلتقي الزمالك مع كل من راية والشرطة العراقي يوم السبت المقبل.

مباراة راية ستكون في تمام الساعة العاشرة صباحا، بينما سيتواجه الزمالك والشرطة العراقي في السادسة مساء بمجموعة أخرى من اللاعبين.

وخاض الزمالك حتى الآن مباراتين وديتين خلال معسكر برج العرب وفاز خلالهما على سبورتنج والشعلة السعودي.

ويقيم الزمالك معسكرا مغلقا ببرج العرب حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني يوم 14 سبتمبر المقبل في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.